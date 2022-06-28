شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يثير ضجة على منصات التواصل بإحياء حفل نسائي (بمظهر شاذ)





أثار الفنان “شريف الفحيل” ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بظهوره خلال إحياء حفل نسائي، بمظهر شاذ، مرتدياً شورت قصير فوق ركبته.

وأظهر مقطع فيديو “الفحيل” مرتديا سروال قصير، أثناء إحياء حفل، شهده أعداد من الفتيات، وعلقت إحدى الصفحات على فيسبوك (شريف الفحيل يعود للساحة الفنية من غير بنطلون).



فيما رد أحدهم على تعليق الصفحة: يفترض أن تكتبوا شريف الفحيل يعود من التمرين وليس إلى الساحة الفنية.

الخرطوم: (كوش نيوز)