سوداكال يكشف لأنصاره الخطوات التصعيدية ضد الاتحاد السوداني





التقى آدم سوداكال رئيس المريخ، يوم الاثنين، بمكتبه بالخرطوم، بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة، بأعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وكشف لهم خطواته ضد اتحاد كرة القدم السوداني.

وقال سوداكال: “مجلس المريخ المنتخب والشرعي قام بمخاطبة لجان الانضباط والأخلاقيات والحوكمة بالفيفا بالقرارات النهائية الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية الدولية لصالح مجلسنا”.

وأضاف: “المجلس شدد خلال مخاطباته بإلزام الاتحاد السوداني بتنفيذ قرارات الكاس النهائية، والاتحاد ملزم بتطبيق قرارات المحكمة الدولية، بموجب المادة 68 من نظامه الأساسي لسنة 2017، وملزم كذلك بموجب المادة 64 من قواعد فيفا العامة”.

وأوضح: “القرارات الصادرة عن الاتحاد السوداني تعتبر تدخل في شئون المريخ، وهي مخالفة لنظام المريخ لسنة 2019 تعديل 31 يوليو 2021، ومخالفة لنظام الاتحاد لسنة 2017 المادة 17، والمجلس حريص على عدم إضاعة حقوق الجمعية العمومية”.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية أنهم تحت إمرة مجلس الإدارة، وأضافوا: “لن نرتضي أي ظلم جديد وسنلتزم بالمسار القانوني ولا مجال للالتفاف والتسويف، وسنمنح المجلس 7 أيام لتنفيذ قرارات الكاس النهائية وبعد ذلك سنقوم بتنفيذها بأنفسنا”.

فيما شدد سوداكال على أن كل ما جاء في قرارات الاتحاد السوداني يعتبر مخالف وتدخل في شئون المريخ الداخلية، وأنهم لن يسمحوا بالتدخل في شئون النادي وأن الشأن الداخلي واستقلالية النادي خط أحمر.

وأشار سوداكال إلى أن المسار القانوني سيتواصل وأن المجلس سيلتزم بتنفيذ القرارات النهائية للكاس، وسيعمل مع إدارة النادي على استلام فريق الكرة ومنشآت النادي.

وأتم: “الاتحاد السوداني لن يستطيع مخاطبة لجنة الحوكمة بالفيفا، وما أنتج من قرارات من هذا الاتحاد تعتبر قرارات مخالفة قانونيا ولن يكون هناك مجال لأي تدخل في شئون المريخ”.

بدر الدين بخيت

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