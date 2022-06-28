السوباط يقدم أعضاء قائمته .. ويرحب بخيارات الديمقراطية





قدم هشام حسن إبراهيم “السوباط”، الرئيس الجديد لنادي الهلال السوداني، والفائز بالتزكية، أعضاء قائمته، معلنا عن برنامج مجموعته الجديدة “هلال المجد” لدورة العمل الجديدة.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بنادي النيل، تم تقديم أعضاء القائمة والمرشحة بقوة للفوز بالعملية الانتخابية بعد فوز 2 من قياداتها بالتزكية.

وقد وجد السوباط دعما من تيارات وتنظيمات من نادي الهلال، كتنظيمي الصدارة وفجر الغد، حيث رميا بعضويتهما للجمعية من خلفه، إلى جانب سحب بعض المرشحين في مواجهة مرشحي تنظيمه.

وفيما يلي قائمة مجلس هشام السوباط:

هشام حسن السوباط رئيسا بعدما فاز بالتزكية، المهندس محمد إبراهيم العليقي نائبا للرئيس وفاز بالتزكية أيضا، الدكتور حسن علي عيسى أمينا عاما، الفريق أول يحيى محمد خير أمينا للصندوق، وعضوية كل من المهندس الفاضل التوم والمهندس رامي كمال والدكتورة نوال محمد أحمد الأمين، والسفير عبد العزيز حسن صالح، واللواء الصادق يوسف، وعلم الدين حمد عبد الله عثمان، وعوض إبراهيم أحمد خوجلي.

وقام المهندس رامي كمال بتقديم برنامج عمل المجموعة والذي تمثل في الإدارة التنفيذية المحترفة، والبنية التحتية والقطاع الرياضي والمناشط “الألعاب الرياضية غير كرة القدم”، والمرأة والطفل، والملف الثقافي والاجتماعي، وملف قدامى اللاعبين.

وألقى هشام السوباط كملة مقتضبة قال فيها إن قراره بخوض السباق الانتخابي لم يكن سهلا، ولكنه قرر الدخول فيه لاستكمال مسيرة بدأتها لجنة التطبيع مثل مشاريع البنية التحتية وفريق كرة القدم، إلى جانب تفعيل مشاريع الاستثمار والاستثمار البشري.

وقال هشام السوباط إن تنظيمه الجديد “هلال المجد”، هدفه لم شمل الأسرة الهلالية، وأنه اختار فريق عمل قادر على تنفيذ المشاريع.

وفي كلمته قال المهندس محمد العليقي نائب الرئيس الفائز بالتزكية متحدثا عن الإدارة الرياضية: “برنامجنا سيكون تكملة لما بدأناه في لجنة التطبيع، ووجدنا واقع حال الهلال من واقع الكرة السودانية، نلعب ونفوز ثم نخسر المباريات، ونقوم بهدم ما بنيناه وهو أمر مستمر بالنادي خلال 90 سنة”.

وأضاف أنهم يريدون الخروج من ذلك المفهوم “هدم كل ما تم بناءه”، ويريدون القيام بعمل في الهلال، يُبنى على المؤسسة وليس على الأفراد.

وواصل العليقي: “في الهلال بدأوا العمل الجديد بإنشاء وحدة رصد ومتابعة للاعبين المحليين والمحترفين، حيث لم تكن هناك مرجعية عند تسجيل أي لاعب، إلا اليوتيوب، والآن أصبح لدينا لاعبين مرصودين على مستوى كل إفريقيا”.

وأضاف:”حتى في اختيار المدربين للهلال يجب أن يتناسبوا مع متطلباتنا، فالمدرب الذي نريده يختلف عن المدرب المطلوب في الأهلي المصري ومختلف عن المدرب المطلوب لمازيمبي”.

وقال العليقي إنهم بدأوا مشروعهم بفريق الشباب وبات الآن لديهم مدرب إسباني، ولديهم فكرة أنه حينما يتم تصعيد اللاعب للفريق الأول يجب أن يكون جاهزا، ولا يبدأ في البحث عن المطلوب منه في الملعب.

وأكد العليقي أنه يريد أن يخرج بالهلال من فوضى عدم توفر المؤسسات فيه، لأنه يريد للهلال أن يصل لمصاف الأندية العالمية، مختتما بأنهم يبنون على خطط وواقع وعلى النجاح وليس على الفشل.

في إجابته على سؤال كووورة حول ديون الهلال قال هشام السوباط: “الديون هي من الدوافع التي تدفعنا لأن يكون للهلال استثمار ودخل مالي لا يعتمد على فرد محدد، وبهذا سوف نجتهد لأن يكون لهذا النادي دخل، حتى يحل أزمة ديونه كلها حتى لا يعتمد على دين قديم”.

وأضاف: “نحن همنا أن يكون لنادي الهلال دخلا ماليا عظيما يغطي على كل دين مستحق على الهلال”.

ورحب السوباط بأي مرشح تأتي به الجمعية العمومية الانتخابية للهلال من خارج مجموعته، مؤكدا أنه سيكون مرحبا به في مجلسه لأن ذلك خيار الديمقراطية.

ومن ناحية أخرى قال أمين الصندوق الفريق يحيى محمد خير، أنه سيفكر في العمل المالي بالهلال وفقا للنظم المحاسبية والإلكترونية، وأن موارد الهلال المالية ستتم إدارتها بطريقة علمية وشفافية.

وختم بأن هناك لائحة مالية تحدد الاختصاصات وصلاحيات الصرف، سوف تصدر في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

بدر الدين بخيت

كووورة