الفنان المصري هاني شاكر يستقيل من منصب “نقيب الموسيقيين”





أعلن الفنان المصري هانى شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وأكد أن “قراره نهائي ولا تراجع فيه”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن ذلك جاء على خلفية ما حدث في مؤتمر أقامته النقابة أمس الإثنين من مشادات علت فيها أصوات الموسيقيين ولكن بالصراخ، والصيحات، ما دفع شاكر للانسحاب.

وخلال مداخلة تلفزيونية، توجه شاكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها فيها، وقال إنه تشرف بأنه يكون بين قامات فنية كبيرة.

وقال وكيل نقابة الموسيقيين حمادة أبو اليزيد إن شاكر “انزعج بشدة لما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة ظهر أمس من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذارا لشعبة عازفي الإيقاع بعدما تلفظ بكلمات غير لائقة خلال إحدى حفلاته العام الماضي”.

البيان