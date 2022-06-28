الهلال يتوج بلقب الدوري السعودي الثالث على التوالي و18 في تاريخه





حقق الهلال لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعد تحقيقه فوزا ثمينا على الفيصلي بنتيجة 2-1 في ختام الأسبوع 30 الأخير من البطولة، على ملعب “الملك فهد” في الرياض.

ورفع الهلال رصيده إلى 67 نقطة، متفوقا على اتحاد جدة الذي تعادل مع ضيفه الباطن من دون أهداف، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني.

وتقمص المهاجم النيجيري أوديون إيغالو دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز للهلال (7 و64) وتكفل البرازيلي كلايسون فييرا بتسجيل هدف الفيصلي الوحيد (70).

وظفر الهلال باللقب الثالث على التوالي و18 في تاريخه، واللقب الخامس في السنوات الست الأخيرة، وحقق أفضل عودة في تاريخ الدوري السعودي، بعد أن كان يفصله عن الاتحاد المتصدر 16 نقطة.

وانضم فريقا الأهلي والفيصلي إلى الحزم في رحلة الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث تعادل الأهلي سلبيا مع مضيفه الاتفاق، في الوقت الذي خسر فيه الفيصلي أمام مضيفه الهلال 1-2، كما خسر الحزم أمام مضيفه الطائي بثلاثية نظيفة.

ونجا الاتفاق من الهبوط في اللحظات الأخيرة بفضل فوزه المثير على مضيفه الفيحاء بهدف نظيف.

الجزيرة نت