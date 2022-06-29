شاهد بالصور.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل في ظهورها الأول.. وجمالها الملفت يبهر الأسافير





فاجأت إحدى الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متابعيها بنشر صور لمودل سودانية فائقة الجمال حسبما وصفها متابعي الصفحة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فيعد هذا الظهور هو الأول للمودل الجديدة التي أبهرت المتابعين بجمالها الملفت وتوقع لها الكثيرون اكتساح الترند على مستوى مواقع التواصل المختلفة.

ونشرت الصفحة صور الحسناء واكتفى بكتابة (في حال م شفتو حاجة حلوة اليوم) دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وعلى الرغم من تعليقات الغزل الكثيرة التي تلقتها الحسناء من قبل المعلقين على صورها, إلا أن تعليقات الانتقاد أيضاً كانت حاضرة حيث طالبها البعض بالابتعاد هذا المجال والالتزام بالحشمة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين