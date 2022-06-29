شاهد.. صورة مثيرة بين الفنانة مروة الدولية واثنين من أصدقائها ممسكين بها تثير ضجة واسعة ومتابعين (الشغلانة انبشقت رسمي وشعبي)





أثارت صورة للفنانة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية ضجة واسعة على السوشيال ميديا وعدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي تناقلتها.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهرت الصورة التي أثارت الجدل الفنانة الدولية وهي تتوسط أثنين من أصدقائها وهم ممسكين بها بطريقة غير مفهومة حسبما كتب المتابعين.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من الصورة وطريقة الوقوف لالتقاطها كما تحسروا على الانحطاط الذي وصل اليه السودان وفقاً لبعض التعليقات.

وجاءت التعليقات التي رصدتها محررة موقع النيلين على شاكلة (البلد دي الجاتها تختاها) وكتب آخر (الشغلانة انبشقت رسمي وشعبي يا جماعة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين