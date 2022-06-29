للعام الثاني على التوالي .. عائشة أحمد بشير أفضل متحدث لغة صينية بالسودان





أحرزت الطالبة المتفوقة عائشة أحمد بشير المركز الأول في مسابقة جسر اللغة الصينية بالسودان، وجائزة أفضل متحدث، وذلك في المسابقة التي أقيمت نهار السبت الماضي بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة – جامعة الخرطوم.

وتنظم المسابقة من قبل معهد كونفشيوس بجامعة الخرطوم، حيث شهد فعالياتها هذا العام ممثلي السفارة الصينية، وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعميد كلية الآداب بجامعة الخرطوم.

وتدرس الطالبة عائشة أحمد بشير الحائزة على المركز الأول، بكلية الآداب بجامعة الخرطوم قسم اللغة الصينية والإنجليزية، وسبق أن أحرزت نفس المركز في العام الماضي.

وقال عائشة لـ “كوش نيوز” بأنها سعيدة لتحقيقها هذا الإنجاز، وتأمل في إحراز نتيجة إيجابية من خلال مشاركتها وتمثيلها للسودان على المستوى القاري والعالمي، موجهة شكرها لأسرتها وأسرة الجامعة وكلية الآداب وكل من دعمها.

الخرطوم – “كوش نيوز”