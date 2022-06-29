شاهد بالفيديو.. (وصفها بأم الفساد) شاب سوداني يحذر أولياء الأمور بشدة من إسكان بناتهم الجامعيات بالداخليات





حذر شاب سوداني أولياء الأمور بشدة من مغبة إسكان بناتهم الجامعيات بداخليات الطالبات.

وقال الشاب في مقطع فيديو متداول: ياجماعة أي أب عندو بتو قاعدة في داخلية يخليها تتخارج تمشي تسكن في بيت عمها أو خالها أو أي من أهلها، واصفاً داخليات الطالبات (بأم الفساد).



وأضاف: حتى لو ابنتك محترمة هناك صديقات السوء ممن يسكن معها، واقسم بالله بأن الداخليات هي مرتع الفساد، مؤكدا على مشاهدة ذلك بأعينهم، وأيده في ذلك عدد من الشباب، بينما علق البعض على حديثه (بأن التعميم مُخل هناك بنات ناس حافظات أنفسهن).

الخرطوم: (كوش نيوز)