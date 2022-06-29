شاهد صورة: الباحث الفلكي د.”أنور أحمد عثمان” (يفجر قُنبلة) في الرد على دعوة من الإعلامي “جورج قرداحي” لزيارة بيروت





فجر الباحث الفلكي د.”أنور أحمد عثمان” (قُنبلة طريفة) في الرد على دعوة موجهة له من وزير الإعلام اللبناني السابق الإعلامي الشهير “جورج قرداحي” لزيارة بيروت.

وكتب “أنور”: اعتز بهذه الذكرى بعمق، عندما التقيت بالمذيع والوزير حالياً جورج قرداحي ومعه الإعلامي السوداني الطيب عبدالماجد.



وأضاف: التقينا أمام مطعم صاج السمك بالخرطوم. عند زيارته إلى السودان، وقدمني إليه الأستاذ “الطيب عبدالماجد”، بكلام وحديث جميل كثير عني لا استحق أغلبه.

مضيفاً: همس لي جورج (تعال زورنا مرة في لبنان او MBC) ورددت عليه أنا قلبي ضعيف أمام جمال اللبنانيات يا جورج، اما ال MBC فارسل لي دعوة وحازورك.

الخرطوم: (كوش نيوز)