رسمياً إقالة موتا وخالد بخيت مدرباً للهلال





أصدر القطاع الرياضي بنادي الهلال رسمياً قراراً، بإقالة مدربه البرتغالي جواو موتا المدير الفني للفريق، ومساعده ماتيوش ومحلل الآداء فابيو، وتعيين خالد بخيت مدرباً لقيادة الأزرق لإكمال بقية الموسم.

وبحسب المكتب الإعلامي للنادي قرر القطاع تكليف الوطني خالد بخيت بمهام المدير الفني، والإسباني دانيال خيمينيز مساعداً له حسب ما رصده.

و أمنت القرارات على التأمين على استمرارية مدرب الأحمال ومدرب الحراس، ويمتد تكليف الطاقم بالشكل المعلن حتى نهاية الموسم.

وقررت إدارة الهلال إقالة مدرب الفريق البرتقالي جواو موتا بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في مبارياته الأخيرة بالخسارة من الند التقليدي المريخ والتعادل مع حي العرب بورتسودان مساء الثلاثاء.

باج نيوز