صلاح وديبالا خارج حسابات ريال مدريد





كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف ريال مدريد من تدعيم هجومه هذا الصيف، في ظل عدم وجود هداف قدير بديلًا للفرنسي كريم بنزيما.

وقاد بنزيما ريال مدريد لتحقيق لقبي والليجا ودوري الأبطال خلال الموسم الماضي، وكان هدافًا للبطولتين، لكن الأزمة تتعلق بإمكانية غيابه لأي سبب من الأسباب.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد ينتظر حسم مستقبل لاعبين مثل داني سيبايوس وماركو أسينسيو وماريانو دياز ولوكا يوفيتش، من أجل تحديد ما إذا كان سيتم تدعيم هجوم الفريق أم لا.

وأضافت الصحيفة، أنه في حالة رحيل يوفيتش وماريانو وبورخا مايورال، سيضطر ريال مدريد للبحث عن مهاجم آخر، وربما جناح أيضًا حال رحيل ماركو أسينسيو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول، وباولو ديبالا المنتهي عقده مع يوفنتوس، ليسا ضمن اهتمامات الميرنجي، على عكس سيرجي جنابري نجم بايرن ميونخ، والذي يعتبر هدفًا كبيرًا داخل سانتياجو برنابيو، لكنه ليس ضروريًا حاليًا.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب الذي أراده كارلو أنشيلوتي بشدة، هو البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، والذي اقترب من آرسنال، ولكن الريال لم يملك أي مقعد للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

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