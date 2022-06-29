مرحلة جديدة لبيع تذاكر المونديال.. إليك المواعيد والطريقة





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، افتتاح مرحلة جديدة لبيع تذاكر مباريات كأس العالم المقررة في قطر، وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وأوضح الفيفا في بيان أن هذه المرحلة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش تحت مبدأ “من يأتي أولا يُخدم أولا”، وليس عن طريق القرعة على غرار المرحلتين الأولى والثانية.

وتنتهي المرحلة الجديدة في 16 أغسطس المقبل، و”هذا ما سيتيح للمشجعين فرصة أخرى لتأمين مقاعدهم في أكبر عرض كروي على وجه الأرض”.

وأضاف الاتحاد الدولي: “نحث عشاق الكرة على المسارعة إلى حجز مقاعدهم لمشاهدة هذا الحدث التاريخي، خاصة أن عدد التذاكر أضحى معدودا بعد أن بيعت منها 1.8 مليون تذكرة قبل 5 أشهر من انطلاق البطولة، وهذا ما قد يؤدي لإنشاء قوائم انتظار إذا زاد الطلب وقل العرض”.

وتابع: “ومن المتوقع أن يتزايد اهتمام العالم بفترة المبيعات هذه بعد أن تعرف عشاق الكرة على المنتخبات الـ32 المتأهلة لمونديال قطر 2022”.

وسيتم تقديم التذاكر في 4 فئات للأسعار، والرابعة محجوزة “للمقيمين القطريين”، ويمكن لكل مشتر أن يحصل على 6 تذاكر كحد أقصى لكل مباراة، و60 تذكرة للمسابقة بأكملها.

وكان الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للمونديال حسن الذوادي تطرق قبل أسبوع إلى رقم 1.2 مليون تذكرة مباعة، و40 مليون طلب “قياسي”.

وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة (مليونان للبيع ومليون مخصصة للاتحاد الدولي والشركات الراعية)، ومن المتوقع قدوم 1.2 مليون زائر خلال فترة كأس العالم بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

سكاي نيوز