مشجع هلالي لـ بيريرا: ننتظر مغادرتك نعرف أنك لا تريد الهلال.. ورد غير متوقع من اللاعب





شهدت الساعات الماضية انتقاد حاد من أحد مشجعي نادي الهلال للاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا والذي تمنى أن يرحل ولا يتواجد مع الفريق خلال الموسم المقبل بسبب مستواه.

وكتب المشجع الهلالي ردا على تغريدة بيريرا:‏ لاعب سيء ننتظر مغادرتك كلنا نعرف أنك لا تريد الهلال وجمهور الهلال لا يريدك عندما خرجت من الفريق شاهدنا فريق قوي وحققنا الدوري بدونك.

بدوره رد بيريرا بتعليق مفاجئ قائلا: آراك الموسم المقبل وأرفق تعليقه بعلامة “أوص”، وأخرى وهو يضحك.

مزمز