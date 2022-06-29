تعرضت زوجته للدغة ثعبان .. فماذا فعل؟





تعرضت سيدة هندية في ولاية أوتار براديش، للدغة ثعبان، يوم الجمعة الماضي، غير أن زوجها وضع الثعبان في زجاجة، وهرع بهما إلى أقرب مستشفى للعلاج.

عندما سأل الأطباء زوج المرأة، عن سبب إحضاره للثعبان معه، قال: “ماذا لو سألتني أي ثعبان قد لدغ زوجتي، أحضرت الأفعى حتى تتمكن من الرؤية بنفسك”، وفقا لما نشره موقع مصراوي نقلاً عن موقع “indiatimes”.

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وقال الرجل أيضًا إنه أحدث ثقوبًا في الزجاجة البلاستيكية لتمكين الثعبان من التنفس حتى الوصول للمستشفى.

وقال الزوج للصحفيين في وقت لاحق إنه سيطلق الثعبان في منطقة الغابات بعد خروج زوجته من المستشفى.

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