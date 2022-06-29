جونسون يشيد بمساعي أردوغان لحل أزمة الحبوب





أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل إيجاد حل لأزمة الحبوب الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، الأربعاء، حول اللقاء الثنائي الذي جمع جونسون وأردوغان على هامش قمة زعماء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد جونسون أن “حصار بوتين المستمر للموانئ الأوكرانية تسبب في أزمة إنسانية دولية في كل من أوكرانيا والعالم بأسره”.

وبمبادرة تركية، تم إنشاء “خط أحمر” بين كل من أنقرة وموسكو وكييف لحل أزمة خروج سفن الشحن الناقلة للحبوب من موانئ الأخيرة.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار صرح في وقت سابق أن بلاده تريد إنهاء أزمة الحبوب في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وفي سياق آخر، أوضح البيان أن جونسون أعرب لأردوغان عن ترحيبه بالمذكرة التي وقعتها تركيا مع السويد وفنلندا أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن جونسون أبلغ أردوغان بأن “انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعزز قوة الحلف الذي ينتظره سنوات عشرة مليئة بالتهديدات والمخاطر”

وأشار البيان أن جونسون وأردوغان تناولا أيضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين تركيا وبريطانيا.

وأمس الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة التكتل في مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

ووقع المذكرة كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيريه، الفنلندي بيكا هافيستو، والسويدية آن ليندي، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون.

العربية نت