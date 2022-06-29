شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة رفع حسام حبيب السلاح عليها





كشفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب حقيقة رفع حسام حبيب السلاح عليها.

وأوضحت شيرين، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، عدم صحة ما تردد أخيراً حول تلك الواقعة.

وأجابت عن سؤال أحد متابعيها: «هو بجد حسام رفع عليكِ سلاح؟».

وقالت: «طبعا لأ إيه ده؟ إزاي يتقال كده؟ وبرضو دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا».

يُذكر أن الفنان حسام حبيب تم الإفراج عنه بكفالة مالية في مايو الماضي، بعد خضوعه للتحقيق في النيابة العامة المصرية، على خلفية اتهامه بالتهديد والتعدي على طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب وابنتها.

البيان