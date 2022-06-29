ما مصير مدرب الاتحاد بعد خسارة لقب الدوري السعودي؟





أفادت تقارير صحفية أن مدرب نادي الاتحاد، كوزمين كونترا، سافر إلى إسبانيا، دون أن يخبره أي مسؤول في الاتحاد، بقرار استمراره من عدمه مع الفريق في الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، من عدمه.

وأكدت مصادر مقربة من إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أن القرار هو الاستغناء عن المدير الفني الروماني، الذي ينتهي عقده هذا الصيف، والتعاقد مع بديل عالمي.

وفشل كوزمين في التتويج مع الاتحاد بأي بطولة في موسم 2021-2022، على الرغم من البداية الرائعة، حيث فرط العميد، في لقب دوري المحترفين السعودي، لمصلحة الهلال، في الجولات الأخيرة، كما

سقط أمام الفيحاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مزمز