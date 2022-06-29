صحة الخرطوم تعلن المراكز الصحية العاملة خلال العيد





أعلنت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن المراكز الصحية المرشحة للعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير إدارة مؤسسات صحة الأسرة بالوزارة أسامة محمد الحسن الرشيد في تعميم صحفي اليوم، اختيار (23) مركزاً للعمل بالولاية وفقاً لبعدها عن المستشفيات والتردّد العالي، إضافة إلى اختيار ثلاث غرف ولادة للعمل خلال الـ(24) ساعة.

وحدد المراكز المرشحة للعمل خلال العطلة وتشمل في محلية الخرطوم مراكز “الشهيد خالد (وردية واحدة) واورتشى (ورديتين يومياً) وسوبا غرب (وردية واحدة) وتوتي (وردية واحدة)”.

وفي محلية جبل أولياء مراكز “طيبة الحسناب وطيبة الكبابيش والكلاكلة القلعة (ورديتين يومياً)”، وفي محلية أمبدة “مركز الرخا (ورديتين يومياً) ومركز بدر الكبرى (وردية واحدة) وغرفة الولادة غريب القوصي (ثلاثة ورديات يومياً)”.

أما في محلية كرري تم ترشيح مركز عبودة (وردية واحدة) ومركز الحارة 17 (ورديتين يومياً) ومركز الحارة الثانية (ورديتين يومياً).

وفي محلية أم درمان مراكز الهجرة وأبو سعد م 1 والضو حجوج (ورديتين يومياً)، وفي محلية بحري مراكز الخوجلاب والكمر ورديتين يومياً وغرفة الولادة الخوجلاب وغرفة الولادة الجيلي (ثلاث ورديات يومياً)، أما محلية شرق النيل فقد تم تحديد مراكز العيلفون (ورديتين يومياً) والجريف شرق والشهيدة ندى (وردية واحدة).

وأكد التعميم استمرار عمل وحدة الرصد والتقصي لقسم التحصين بالمحليات والسلسلة المركزية ودار رعاية الطفل اليتيم بالمايقوما والشخص المحوري طوال أيام العطلة.

يذكر أن مواعيد العمل بالوردية الأولى تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً عدا الوردية الأولى لليوم الأول تبدأ التاسعة صباحاً والعمل بالوردية الثانية من الساعة السادسة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء.

صحيفة الصيحة