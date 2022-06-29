حسن إسماعيل: (30 يونيو) ..الدراويش يمتنعون





ركنيات !!

ـ المعلوم لدينا يقينا أن قوى الحرية والتغيير عائدة لصيغة الشراكة مع المكون العسكرى ولكن باشتراطات جديدة تجعل حصتها فى الحكم أقل بكثير مما سبق

ـ طيب ليه 30يونيو ؟

ـ كعادة بعض النساء اللّائى يتزوجن للمرة الرابعة ومع هذا يكن لديهن إصرار على عمل حفلة كبيرة وبكمال ترباس وتصوير ( آوت دور) ومشوار كوافير وصبحية و(ترترة كمان )…

ـ مريم الصادق تلتقى ناس أردول جهرا والكباشى سرا …إنه صراع تكبير النِسب وفهلوة الذى يتناول إفطاره مع اهل العريس ويتعشى مع أهل العروس و(يطلع بالساهلة )

ـ عم صديق يوسف وحده سيعود إلى أم درمان آخر اليوم تؤانسه فى الطريق اغنية الراحل سيد خليفة … النهاية !!

ـ ( 30 يونيو ) ..الدراويش يمتنعون

حسن إسماعيل