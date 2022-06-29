شاهد بالفيديو.. “فتاة الاستوب” تفجر مفاجأة داوية وتتهم زوجها (بأكبر كذّاب) وتطلب الطلاق





فجرت المهندسة إسلام محمد المعروفة إعلاميا بفتاة الاستوب، عن مفاجأة حول تفاصيل زواجها متهمة زوجها بالكذب.

وقالت إسلام في مقطع فيديو، بأن زوجها أكبر كذاب، أولها كذبه بأن متزوج واحدة وهي راضية بالزواج الثاني، ليتضح أنه متزوج بثلاثة نساء وهي الرابعة.

وأضافت: بأنها من يوم الزفاف بقيت بمنزلها ولم يحضر لها، ولا حتى يدخل عليها، بعد ان انبهر بالهدايا التي قدمت لنا، وذهب إلى مسقط رأسه بالعباسية.



وزادت إسلام بأنها عندما خرجت ووقفت في الاستوب كانت تطلب راجل سترة، ولكنها للأسف اتضح انه (راجل فضيحة) بخروجه متهما لي بالكذب بأن الفنان كمال ترباس استلم أجره مقابل حفل زفافنا، مؤكدة على عزمها الطلاق منه مجرد حضوره إلى الخرطوم.

الخرطوم: (كوش نيوز)