المطربة “ندى القلعة” تكشف عن حادثة مُثيرة تعرّضت لها بمنزلها بالتخطيط مع طفلة





كشفت المطربة السودانية “ندى القلعة” عن حادثة مُثيرة تعرّضت لها بمنزلها بتخطيط جهة مجهولة مع طفلة بقصد سرقة منزلها، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وقالت “القلعة” في بث مباشر بأن المخطط بدأ بإرسال طفلة لايتجاوز عمرها 11 عاماً، قالت أنها في حاجة إلى ملابس مدرسية وشنطة وكراسات، ووعدتها بالحضور في اليوم التالي، وحضرت في وقت متأخر ما اضطرها للمبيت بمنزلها.

في الليل لاحظت عاملة القلعة بحركة مريبة للطفلة داخل المنزل، اتضح بعدها من خلال التحقيق معها بأن تم إرسالها من قبل جهة بهدف السرقة.

وعرضت “القلعة” في لايف الطفلة وإثبات أقوالها، محذرة الأسر من حوادث كهذه يستغل فيها للأسف الأطفال.

الخرطوم: (كوش نيوز)