شاهد بالفيديو.. الأغنية السودانية التي أثارت جدلاً واسعاً وتصارع حولها عدد من المطربين “شيخ أب حراز” تعبر خارج الحدود وتستعرض بها حسناء تونسية فائقة الجمال





شهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضيات صراع كبير بين عدد من المطربين حول الأغنية الضجة “شيخ أب حراز”.

وبعد أن قدمها صاحبها الأصلي الفنان عبد الله علي ظهر عدد من المطربين وهم يتغنون بها أبرزهم الفنانة نونة العنكبوتة التي قدمتها بشكل جديد على طريقة الفيديو كليب.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أثار ترديد العنكبوتة للأغنية غضب صاحبها الفنان عبد الله ما جعله يخرج في مقطع فيديو يهددها ويتوعدها من خلاله.

حديثاً تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لفتاة من إحدى الجنسيات العربية وهي تقف أمام شجرة وضعت عليها ورقة مكتوب عليها “شيخ أب حراز”.

وأكد متداولو المقطع أن الفيديو في دولة تونس وأن الفتاة التي ظهرت تستعرض خلال المقطع حسناء تونسية الجنسية, وكتبوا على الفيديو الذي تناقلته عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي (الي عناية ود دار الزين شيخ اب حراز وصل تونس).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين