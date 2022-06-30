شاهد بالصور.. مواطن سوداني يحظى بدعاء وإعجاب رواد التواصل بتجهيزه يومياً لمياه وضوء المصلين بشارع عام





حظي مواطن سوداني بإطراء وإعجاب رواد التواصل الاجتماعي، بتجهيزه يومياً لمياه وضوء المصلين بشارع عام بمدينة كريمة شمالي السودان. وفق ما نقلت كوش نيوز.

ودرج العم ناصر حبة، بملء أباريق الوضوء يومياً لتجهيزها للمصلين من المارة بشارع المستشفى بمدينة كريمة.

وأجمع أعداد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بقروب (كريمة الحنينة) على طيبته وحسن خلقه، وحبه لعمل الخير.

وعلق أحدهم: حبه الرجل الكارب الخلوق المبتسم نعم الرجال، والله اطيب زوال لاقني والله، ربنا يوفقه شقيش مايقبل ويديهو الصحة والعافية.

كريمة: (كوش نيوز)