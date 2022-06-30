شاهد بالفيديو: مُطرب شهير يثير موجة من التساؤلات عقب ظهوره وهو يتغنى جالساً على الأرض رفقة حسناوات سودانيات ومعلقون” عرفت محل القروش وين”





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله المطرب الشاب محمد بشير الدولي وهو يتغنى في حفل خاص بدولة تشاد وذلك بعدما كان يتوسط حسناوات سودانيات مقيمات بتشاد حسبما ذكر رواد مواقع التواصل.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثار ظهور محمد بشير المتكرر في دولة تشاد موجة من التساؤلات التي طرحها رواد مواقع التواصل .

حيث ذكر بعضهم إن الجدي أصبح يميل إلى الحفلات في الخارج أكثر من الداخل الأمر الذي جعل بعضهم يعلق قائلا ” عرفت محل القروش وين”

الخرطوم:(كوش نيوز)