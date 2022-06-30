شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص.. الفنانة مروة الدولية تعانق شاب تلتصق به وتغني له (أنا تاني وقفت الغرام من بعدك يحرم لي حرام)





تلقت الفنانة السودانية المعروفة مروة الدولية انتقادات قاسية من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها في مقطع أثار ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الفنانة وهي تعانق شاب وتلتصق به.

الفيديو بدأ بصعود الشاب والذي يبدو أنه صديق مقرب له لأعلى المسرح وقام بالتقاط مقطع فيديو معها لتقوم باحتوائه والالتصاق به أثناء ترديدها مقطع من أغنيتها (أنا تاني وقفت الغرام من بعدك يحرم لي حرام) والتي ظهرت وكأنها تغنيها للشاب.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين