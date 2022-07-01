بالصور.. وفاة دكتورة سودانية شابة بعد أيام من تخرجها من كلية الطب ونجوم السوشيال ميديا ينعونها بالدموع





نعى نشطاء بارزون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الشابة المهذبة والمحبوبة لدى الجميع دكتورة “مودة” والتي لقت حتفها إثر حادث حركة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد انتقلت الدكتورة بعد أيام قليلة من تخرجها من جامعة الأحفاد كلية الطب, وأكد مقربون من الراحلة أنها كانت في غاية السعادة واحتفلت مع زملائها بالتخرج بعد سنوات من الدراسة والمعاناة.

وعدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محاسن الفقيدة التي وصفوها بالطيبة وصاحبة الأخلاق النبيلة وصديقة الكل, ودعوا الله أن يعوضها شبابها الجنة وأن يدخلها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين