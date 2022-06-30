«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها لسيادة السودان على أراضيه





عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن عميق انشغالها إزاء التطورات العسكرية الأخيرة على الحدود السودانية الإثيوبية.

ودعت المنظمة، في بيان اليوم الخميس، إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد واللجوء إلى الحوار بين الطرفين حول القضايا الخلافية للوصول إلى حل نهائي لها يحفظ علاقات حسن الجوار بين الدولتين.

وأكدت الأمانة العامة دعم منظمة التعاون الإسلامي لسيادة السودان على أراضيه اتساقا مع قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.

كتب: جمعة حمد الله

المصري اليوم