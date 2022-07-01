شاهد بالفيديو.. حفل جماهيري كبير يشهد منافسة شرسة بين الفنانين جمال فرفور ومأمون سوار الدهب على أغنية “شهيرة” والجمهور: (نحنا المستفيدين)





شهد حفل جماهيري حضره أعداد كبيرة مشاركة الفنانين جمال فرفور ومأمور سوار الدهب في أداء أغنية في شكل دويتو قدمه الثنائي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد خطف الثنائي الأضواء وحصدا مئات الإشادات بعد إبداعهما في أداء الأغنية الشهيرة “ست الريد”.

إبداع الثنائي في تقديم الأغنية وكل على طريقته الخاصة جعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي يصف شعور المطربين وتألقهما في أداء الأغنية بالتنافس فيما بينهما.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد نشر أحد المتابعين المقطع وكتب عليه: (الشغلة قلبت تحدي بيناتهم..والمستفيد كنا نحنا الجمهور الحاضر الحفل).

الجدير بالذكر أن أغنية “ست الريد هي من كلمات الشاعر مكاوي الشيخ الأمين وتغنى بها الفنان عبد الوهاب الصادق والذي تسبب في شهرتها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين