روني: انا كل يوم بجيني عرسان والف من يتمناني
انا ما كنت دايره اتكلم في الموضوع ده لكن الشعب الظريف ده لازم يتظارف و اي وحده عشان ما اتزوجت يتنمر فيها و يطلع زيتها
اولا الزواج قسمه و نصيب و انا شكلا و روحا اصغر من عمري مليون مره فالعمر مجرد رقم
ثانيا عمري مناسب و ليس كبير
ثالثا
انا زوله متعففه الحمد لله و علاقتي بربنا يعرفها هو 💕 فانا وجدت الانس حتى في خلوتي الحمد لله ⭐️⭐️
رابعا حرفيا انا كل يوم بجيني عرسان و الف من يتمناني
رابعا. انا حاتزوج زول عميق و مختلف و ذكي ⭐️⭐️⭐️ و فنان و يضيف لي. و ما ينقص مني
حتزوج راجل 💕 يقيف معاي و يدعمني
و يخليني انجح و اجمل 💕⭐️
حاتزوج راجل حضور و جمال و فن
و المحبه بينا حتكون في الله
عارفين يعني شنو فالله
يعني يتملي بيتنا حب و سلام و فن و ابداع
و بساطه
و الله الانا حاععيشو انتو ما بتحلمو بيهو زاااتو
نحنا نجوم 🌟
نحنا ملوك
و المستقبل كلو امامي ان شاء الله
و اي شي دفعتو من صبر على حاجاتكم دي
ما هو الا ثمن
و الصبر ثمنووو غاليييي
شوف انا صبرت كم
على الاذى
لو العوض قدر الصبر
حتما انا حاكون الاول ⭐️⭐️💕
روني صباحي