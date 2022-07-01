روني: انا كل يوم بجيني عرسان والف من يتمناني





انا ما كنت دايره اتكلم في الموضوع ده لكن الشعب الظريف ده لازم يتظارف و اي وحده عشان ما اتزوجت يتنمر فيها و يطلع زيتها

اولا الزواج قسمه و نصيب و انا شكلا و روحا اصغر من عمري مليون مره فالعمر مجرد رقم

ثانيا عمري مناسب و ليس كبير

ثالثا

انا زوله متعففه الحمد لله و علاقتي بربنا يعرفها هو 💕 فانا وجدت الانس حتى في خلوتي الحمد لله ⭐️⭐️

رابعا حرفيا انا كل يوم بجيني عرسان و الف من يتمناني

رابعا. انا حاتزوج زول عميق و مختلف و ذكي ⭐️⭐️⭐️ و فنان و يضيف لي. و ما ينقص مني

حتزوج راجل 💕 يقيف معاي و يدعمني

و يخليني انجح و اجمل 💕⭐️

حاتزوج راجل حضور و جمال و فن

و المحبه بينا حتكون في الله

عارفين يعني شنو فالله

يعني يتملي بيتنا حب و سلام و فن و ابداع

و بساطه

و الله الانا حاععيشو انتو ما بتحلمو بيهو زاااتو

نحنا نجوم 🌟

نحنا ملوك

و المستقبل كلو امامي ان شاء الله

و اي شي دفعتو من صبر على حاجاتكم دي

ما هو الا ثمن

و الصبر ثمنووو غاليييي

شوف انا صبرت كم

على الاذى

لو العوض قدر الصبر

حتما انا حاكون الاول ⭐️⭐️💕

روني صباحي