توضيحات من (السيادي) بشأن طرد فولكر





أكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة عدم صحة الخطاب المتداول عبر وسائط الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باسم الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف ، والذي يوجه فيه وزير الخارجية المكلف ، بمخاطبة مجلس الأمن لسحب الممثل الخاص للسودان ، رئيس البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان ، “يونيتامس” فولكر بيرتس، ووصفه بأنه تجاوز صلاحيات البعثة ، ومنحه مدة ٧٢ ساعة لمغادرة البلاد.

وقال مجلس السيادة في تعميم صحفي “تأمل الأمانة العامة من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وتوخي المصداقة والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها”. وعبرت الأمانة عن أملها في أن يسهم الإعلام ووسائطه المتعددة بدور فاعل وبنَاء خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لخدمة القضايا الوطنية وفي مقدمتها عملية بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتوافق الوطني للسودان وشعبه.

الصيحة