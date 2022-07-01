بيان للآلية الثلاثية بشأن أحداث تظاهرات (30) يونيو





أدانت الالية الثلاثية استخدام القوة من قبل قوات الامن خلال تظاهرات (30) يونيو ما ادى الى مقتل 9 ضحايا واصابة اخرين.

وقالت الآلية في بيان ان تقييد شبكة الانترنت والهاتف المحمول يعتبر انتهاكا لحرية التعبير والوصول الى المعلومات.

واعربت الآلية عن خيبة املها اثر استمرار استخدام القوة من قبل قوات الامن وانعدام المساءلة.

ودعت في البيان السلطات السودانية الى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف والاعتقالات واحترام الحق في حرية التعبير.

وجددت الآلية تأكيدها على التزامها بدعم وتسهيل حل سوداني القيادة والملكية للأزمة لاستعادة النظام الدستوري والتحول الديمقراطي.

الصيحة