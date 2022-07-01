قرار سعودي بخصوص زوجة الوافد التي لا تدين بديانته





أكدت السلطات السعودية المختصة أن زوجة الوافد التي لا تدين بديانته، لابد لها من الحصول على رخصة إقامة مستقلة عن إقامة زوجها.

ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، أكدت المديرية العامة للجوازات، أن الوافد إن أراد إضافة زوجته التي ليست على دينه، إلى رخصة إقامته، فإن “الإجراءات تشترط حصولها على رخصة إقامة مستقلة، برسمها المقرر نظاما وقدره 500 ريال”.

وأوضحت المديرية أن الأبناء القصر ولو كانوا من تلك الزوجة، تتم إضافتهم إلى رخصة إقامة الأب، عن طريق “تعبئة نموذج الطلب ومطابقة المعلومات للواقع حسب ما هو مدون في جواز السفر، وتوقيع النموذج من رب الأسرة، إحضار جواز سفر المراد إضافتهم تعلوه تأشيرة دخول صادرة من السفارة السعودية للإقامة مع ولي أمرهم أو المستند النظامي لإضافتهم”.

ولفتت إلى أن الزوجة إن كانت قد تم الزواج بها داخل المملكة، فهناك عدة إجراءات يجب استكمالها، منها “أن تنقل كفالتها إلى زوجها بعد إحضار صورة من عقد الزواج ودفع الرسوم المقررة نظاما، ومن ثم تضاف إلى إقامة زوجها”.

سبوتينك