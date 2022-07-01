الأرصاد السعودية تحذر من شبه انعدام في الرؤية بسبب الغبار على هذه المناطق





حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، من “شبه انعدام في الرؤية الأفقية”، بسبب الغبار الذي تتعرض له عدة مناطق بالمملكة.

ووفقا لتقرير له عن حالة الطقس اليوم الجمعة، نشره المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن “المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان” سوف تتعرض لرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، “تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق”.

وتوقع المركز أن تكون هناك فرصة لوجود سحب رعدية، يمكن أن تؤدي إلى أمطار، “في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق الباحة، عسير وجازان”.

وعن حالة البحر الأحمر، أوضح المركز أن “حركة الرياح السطحية عليه ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي”.

ولفت إلى أن ارتفاع الأمواج سيكون بين “متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي”، مشيرا إلى أن “حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط، ومائج على الجزء الجنوبي”.

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