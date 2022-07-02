شاهد بالفيديو.. بعد ترديديها لأغنية “شيخ الطريقة”.. الفنانة نونة العنكبوتة تواصل تخصصها في إثارة الجدلوتغني أشهر أغاني الفنان الكبير شرحبيل أحمد





يبدو أن الفنانة السودانية الصاعدة والمثيرة للجدل نونة العنكبوتة في طريقها لتصدر الترند على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فبعد أيام من ظهورها في فيديو كليب وهي تغني فيه الأغنية التي صاحبتها ضجة واسعة “شيخ الطريقة”.

العنكبوتة تعرضت لانتقادات واسعة من أحد رجال الدين الذي اعتبر أن الأغنية فيها شرك بالله, كما تعرضت لهجوم من صاحب الأغنية الفنان عبد الله علي بعد ترديدها لأغنيته دون أخذ إذن منه على حد تعبيره.

وعلى الرغم من كل ذلك لم تستسلم الفنانة الصاعدة ولم تعر الأمر أي اهتمام, حيث ظهرت في فيديو جديد رصدته محررة موقع النيلين وهي تغني من خلاله أشهر أغنيات الفنان الكبير شرحبيل أحمد (لو تعرف الشوق).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين