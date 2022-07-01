6 أطعمة تصبح مواد سامة في الميكرويف





حذَّر خبراء تغذية من خطورة تسخين بعض الأطعمة في الميكرويف، مؤكدين أنها تتحول حينئذٍ إلى مواد سامة.

وذكر موقع «اليوم السابع» الإخباري، نقلاً عن موقع «real simple»، أن أهم تلك الأطعمة التي تتضرر بصورة بالغة من جراء تسخينها في الميكرويف هي:

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الأحمر الحار أو البرتقالي أو الأخضر على مركب يسمى الكابسيسين، وعندما يتم تسخين الفلفل، وخاصة الأنواع شديدة الحرارة، يتبخر الكابسيسين في الهواء المغلق في الميكرويف، ويعرضك فتح باب الميكرويف لأبخرة يمكن أن تهيج وتحرق رئتيك وحلقك وعينيك وأنفك.

البيض المسلوق

إدخال البيض إلى الميكرويف لمدة 15 ثانية قد يُحدث انفجاراً داخل الميكرويف، والأفضل أن تقوم بتقشير البيض قبل وضعه بالميكرويف.

إذا كنت ترغب في تسخين البيض للحصول على سلطة أو وجبة خفيفة أو قطعة خبز محمصة، يمكنك تقطيع واحد إلى أرباع وتسخينه برفق في الميكرويف.

كوب ماء

إن تسخين الماء من أجل الشاي في الميكرويف أسرع بكثير من انتظار غلاية الماء حتى الغليان، لكن توفير الوقت قد يكلفك غالياً يمكن أن يصبح الماء الذي يتم تسخينه بمفرده في الميكرويف شديد السخونة بسرعة، وهذا يعني أنه على الرغم من عدم وجود فقاعات، فإن تراكم البخار من الماء يمكن أن يتسبب في انفجار.

والأفضل أن تستخدم الغلاية الكهربائية لغلي الماء بدلاً من الميكرويف.

العنب

يصبح العنب شديد السخونة في الميكرويف، ويتحول اللب السكري بسرعة إلى بلازما ذائبة يمكن أن تنفجر في الميكرويف.

البطاطس المتبقية

لا يزال بإمكانك طهي البطاطس في الميكرويف بسرعة، ولكن عليك اتخاذ خطوات لمنعها من أن تصبح خطرة إذا قررت إعادة تسخينها لاحقاً.

غالباً ما تحتوي البطاطس على بكتيرياClostridium botulinum ، وهي بكتيريا التسمم الغذائي، وعندما يتم طهي البطاطس ولا يتم تخزينها على الفور في الثلاجة، يمكن أن تتكاثر جراثيم البكتيريا.

لن يقتل طهي البطاطس في الميكرويف البكتيريا أيضاً، لذلك قد تتسبب حبات البطاطس في اليوم الثاني في حدوث اضطراب في المعدة.

اللحوم المصنعة

يجب طهي السجق واللحوم المصنعة في الفرن أولاً، وليس في الميكرويف، لأن تسخين منتجات اللحوم المصنعة يؤدي إلى تشكيل منتجات أكسدة الكوليسترول التي تسبب أمراض القلب التاجية.

البيان