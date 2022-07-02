ردود أفعال غاضبة على خصومات “بنكك” وبنك الخرطوم يوضح





فوجئ عدد من عملاء بنك الخرطوم من مشتركي تطبيق “بنكك” بسحب البنك لمبلغ ألف جنيه من أرصدتهم .

وأثارت العملية ردود أفعال غاضبة من قبل مشتركي الخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة عدم إخطارهم مسبقًا أو لاحقًا بعملية الخصم.

وطالب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني أي شخص حسابه توفير وما عنده دفتر شيكات وتم خصم 1000 جنيه من حسابه عليه أن يقاضي بنك الخرطوم.

وقال ميرغني في تدوينه على حسابه (بالفيسبوك) :” نحن جاهزون للعون القانوني وتقديم المساعدات الفنية “.

من ناحيته أوضح بنك الخرطوم بأن المبلغ المخصوم، وقدره ألف جنيه، عبارة عن رسوم خدمات تخصم بصورة نصف سنوية (أي تخصم في نهاية يونيو ونهاية ديسمبر)، وهي ضمن الرسوم وتعرفة الخدمات المصرفية للبنك للعام 2022 والتي تم الإعلان للعملاء عنها وفق موجهات البنك المركزي في شهر إبريل الماضي، وتم نشرها في فروع البنك وكذلك في الموقع الرسمي للبنك.

وقال البنك إن هذه الرسوم مضافة في النظام التقني للبنك، ويتم خصمها بصورة تلقائية في التواريخ المحددة مسبقًا، وعليه فإن تزامن هذا الخصم مع أحداث ومليونيات 30 يونيو من محض الصدفة.

صحيفة السوداني