بالفيديو.. شاهد ماذا قال الشيخ محمد مصطفى عبد القادر عن تفاصيل قصة زواج المهندسة إسلام “فتاة الأستوب”؟





لعل الكثيرين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان كانوا ينتظرون رأي الشيخ المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر عن تفاصيل قصة زواج المهندسة إسلام.

زواج اسلام وما صاحبه كان حديث الشارع السوداني والتي وتناقلته المواقع والوكالات والقنوات الفضائية محلياً وخارجياً باهتمام كبير.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين لم ينتظر متابعي الشيخ كثيراً حيث ظهر في مقطع من خطبة له وهو يتحدث عن قصة فتاة الأستوب باختصار شديد.

الشيخ محمد مصطفى وكعادته في السخرية من كل مقطع مثير للجدل, سخر من قصة زواج إسلام وقال أن فتاة ظهرت في إشارة مرور مدة الانتظار فيها أقل من 5 دقائق تريد أن تعيش معها 50 سنة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين