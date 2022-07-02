الارصاد: تتوقع ارتفاعا طفيفاً في درجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعا طفيفا في أغلب أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة.

وتوقعت الهيئة في نشرتها اليومية الصادرة اليوم نشاطا للرياح المثيرة للاتربة والغبار في شمال البلاد .

وتنبأت بهطول امطار خفيفة الي متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات،القضارف ، سنار، الجزيرة ،النيل الابيض،النيل الازرق، وولايات كردفان ودارفور الكبرى.

وسجلت أعلي درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس 43 درجة في كريمة.

وادني درجة حرارة 20 درجة في كل من رشاد وزالنجي .

سونا