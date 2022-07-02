شاهد بالفيديو.. رشدي الجلابي يلتزم النوم تحت “البطانية” ويرفض الخروج في المظاهرات: (أطلع الشارع عشان أموت ويشيلوني؟ ونحنا بس عاوزين البنات يتصلحن)





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ونشطاء بارزون مقطع فيديو لنجم السوشيال ميديا رشدي الجلابي ظهر من خلاله وهو على سريره.

الجلابي ظهر وهو نائم على سريره ويغطي نفسه بــ(البطانية) في الوقت الذي خرج فيه الكثير من الشباب في مظاهرات حاشدة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد رفض رشدي الخروج وأكد أن خروجه في مواكب التظاهرات يعني موته وقال على حد تعبيره (أطلع عشان أموت ويشيلوني؟).

وقال نجم التيك توك في حديثه أن التظاهرات لا تغير شيء وحتى لو جاء رئيس جديد لن يستطيع أن يغير الوضع الاقتصادي في السودان, وذكر في ختام حديثه أنهم (عاوزين البنات يتصلحن) وهي الجملة التي لم يفهمها أحد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين