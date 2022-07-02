ميزة في آيفون تمكنك من أخذ سكرين شوت كاملة للصفحة





يفضل العديد من مستخدمي هواتف آيفون في كثير من الأحيان إلى أخذ لقطة شاشة أو “سكرين شوت” لأكثر من صورة في المرة الواحدة.

ولكن هناك ميزة خفيفة تمكنك من أخذ سكرين شوت كاملة للصفحة أو صفحة ويب أو مستند أو بريد إلكتروني، دون الحاجة إلى التقاط لقطات شاشة متعددة ثم تجميعها معًا.

– قم بالتقاط سكرين شوت عادية على هاتفك الآيفون الخاص بك، وإذا كان لديك Face ID ، فاضغط بسرعة على الزر الجانبي + (زر رفع الصوت) ، مع Touch ID ، يكون الزر الجانبي / العلوي + (زر الصفحة الرئيسية) .

2. اضغط على معاينة سكرين شوت التي تظهر في الزاوية اليسرى السفلية، والتى تظهر لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا لذا يجب أن تكون سريعًا .

3. انتقل إلى خيار “صفحة كاملة” أسفل الصفحة الكاملة ، سترى معاينة لسكرين شوت كاملة التمرير على الجانب الأيمن ، جنبًا إلى جنب مع معاينة أكبر في المنتصف، وسيكون لديك أيضًا أدوات لاقتصاص السكرين شوت ، في حال كانت طويلة جدًا.

4. بمجرد الانتهاء من التعديل على سكرين شوت ، اضغط على Done ، وسترى خيارين: أحدهما لحفظ لقطة سكرين شوت أثناء التمرير والآخر لحذفها.

5. انقر فوق Save PDF to Files لحفظ لقطة شاشة التمرير.

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