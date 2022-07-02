السعودية تدعم مشاريع في اليمن بقيمة 400 مليون دولار





وافقت السعودية، الخميس، على تمويل مشاريع في اليمن بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى توفير وقود لمحطات الكهرباء بتكلفة قدرها 200 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في العاصمة الرياض، وفق بيان لمجلس القيادة الرئاسي.

وقال البيان، إن “الأشقاء في المملكة وافقوا على دعم حزمة من المشاريع الإنمائية في اليمن، بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء الحكومية في المحافظات المحررة”.

وأضاف البيان أن “خطة الدعم تشمل حوالي 17 مشروعاً، وبرنامجاً تنموياً في 6 قطاعات حيوية، أهمها الطاقة والنقل والتعليم والصحة وبناء مؤسسات الدولة “.

وأفاد البيان بأنه” سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتسريع اجراءاتها المنسقة مع مختلف الجهات المعنية”.

ومنذ أكثر من 7 سنوات ، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، بينما بات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

العربية نت