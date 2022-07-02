“رقصة” نجم الهلال تصل إلى بيرو على أغنية ماجد المهندس





أبرزت شبكة “americatv” البيروفية احتفال محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، بتحقب لقب الدوري السعودي مع ناديه، ورقصه على أغنية “يجيك الدور” للمطرب ماجد المهندس.

وقالت: “النجم البيروفي أندريه كاريلو على متن يخت في إيبيزا يرقص على أغنية للهلال “يجيك الدور لماجد المهندس”، حيث يستمتع اللاعب بإجازته السنوية، وذلك بعد حصد لقب الدوري السعودي مع الهلال للعام الثالث على التوالي”.

وكان الهلال قد حصد لقب الدوري السعودي بعد فوزه في الجولة الـ30 والأخيرة على الفيصلي بنتيجة 2-1، ليقتنص اللقب بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب الوصافة.

مزمز