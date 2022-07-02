لاعب برشلونة على رادار النصر





كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب نادي برشلونة، مطلوب في الدوري السعودي للمحترفين. وانتهت إعارة بيانيتش لنادي بشكتاش، يوم الخميس 30 يونيو؛ لكن من غير المرجّح بقاء اللاعب في برشلونة لأنه ليس ضمن خطط المدرب تشافي، بسبب تراجع مستواه وتقدمه في العمر، إضافة إلى ارتفاع راتبه.

وبحسب موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي؛ فإن الخيار الأكثر منطقية، هو إعارة ميراليم بيانيتش صاحب الـ32 عامًا مرة أخرى. وأضاف أن “بيانيتش” مطلوب بالفعل في النصر السعودي، الذي بإمكانه منحه راتبًا كبيرًا، قد يكون قريبًا من ذلك الذي يتقاضاه في برشلونة. وأوضح التقرير، أن مدرب الفريق الجديد، رودي جارسيا، هو من طلب التعاقد مع بيانيتش، بعد أن عَمِلا سويًّا في روما.

وأشار إلى أن القرار الآن بات بين يدي “بيانيتش”، الذي سيحدد ما إذا كان سيقبل باللعب في الخليج، أم يواصل اللعب في أوروبا. ووفقًا لموقع “transfermarkt”؛ فإن “بيانيتش” لعب تحت إدارة رودي غارسيا 106 مباريات، جميعها مع روما، سجل فيها اللاعب 20 هدفًا، وصنع 22، ونال 25 بطاقة صفراء. وسَبَق أن لَعِبَ “بيانيتش” للأندية: روما 184 مباراة، ويوفنتوس 178 مباراة، وأولمبيك ليون 120 مباراة.

البيان