مصر تجرد 4 مواطنين من جنسيتها





أصدر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، اليوم (السبت)، بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص من مواليد إسرائيل وفلسطيني.

وذكرت الجريدة الرسمية، أنه جرى إسقاط الجنسية عن 3 أشخاص من مواليد إسرائيل، نظرًا لتجنسهم بجنسية دولة أجنبية، دون الحصول على إذن سابق من السلطات المصرية المختصة.

وأضافت أن الشخص الرابع، فلسطيني، وقد سحبت الجنسية منه لكونه؛ لأنه اكتسب الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة.

وأشارت الجريدة إلى أن قرارات “مدبولي” حملت أرقام 49 و50 و51 و52 لسنة 2022.

العربية نت