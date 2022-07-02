مي العيدان تعلق ساخرة على تصريحات شيرين عبد الوهاب بشأن طليقها





علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الأخيرة بشأن طليقها حسام حبيب.

وسخرت العيدان من تصريحات شيرين، معتبرة أنها بمثابة تمهيد لعودتها إلى حسام حبيب وطلبت من الجمهور الانتظار حتى إعلان الأمر بشكل رسمي. ونشرت مي العيدان عبر حسابها على إنستغرام صورة جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تحمل تصريحات شيرين والتي جاءت كالتالي :” صراحة حق الله، حسام عمره ما أخذ مني فلوس ولا استفاد مني ماديا”. وعلقت العيدان :” معنى الكلام ناوية أرجع له.. ترقبوا”، وعليه تباينت ردود فعل المتابعين على تعليقها وتحليلها .

مزمز