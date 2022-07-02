رونالدو يحسم قراره ويطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد





ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية أن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن النادي، إذا حصل على عرض يرضيه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما يرغب بشدة في اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال باقي مسيرته. ولم يتأهل يونايتد للعب في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وتابعت أن رونالدو شارك في 19 موسما متتاليا من دوري أبطال أوروبا منذ مغادرته فريق سبورتنغ لشبونة إلى الكرة الإنجليزية في صيف عام 2003، ولم يلعب مطلقا في الدوري الأوروبي وهي البطولة التي سيشارك فيها مانشستر يونايتد بعدما احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويثق النجم البرتغالي في قدرته على قضاء ثلاثة أو أربعة أعوام يستطيع خلالها على اللعب في أعلى مستوى، ويرغب في قضاء تلك الفترة مع فريق يمكنه من خلاله إضافة أرقاما فردية إلى إنجازاته.

وأكد مقربون من رونالدو، أنه يحتفظ بمكانة كبيرة واحترام شديد لجماهير مانشستر يونايتد، وبالإضافة إلى الأسباب الرياضية لرحيله عن الفريق، فإن لديه أسبابا شخصية تتمثل في عائلته التي لم تكن سعيدة بالحياة في مدينة مانشستر.

وعاد كريستيانو الموسم الماضي إلى مانشستر يونايتد، بعد 12 عاما على رحيله من الفريق ، حيث لعب لريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، قبل العودة مجددا إلى “أولد ترافورد”.

العربية