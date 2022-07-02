“شركة بدر للطيران” تحذر من وجود (نشاط إشعاعي ضار مسبب للسرطان) بمطار الخرطوم





كشف خطاب رسمي أن بدر للطيران من الشركات التي طالبت إدارة مطار الخرطوم الدولي، قبل عام بايجاد حل لمصادر الإشعاع وذلك حرصاً على منسوبي الشركة من الإصابة بمرض السرطان.

وكانت قضية وجود نشاط إشعاعي ضار بعدد من الطائرات المتوقفة عن العمل قد تمت إثارتها مؤخراً، وجاء في خطاب بدر الصادر في أغسطس والذي يوضح اهتمام الشركات العاملة بمطار الخرطوم بهذه القضية منذ أن تفجرت العام الماضي والتي لم تجد حلا نهائيا حتى الآن.

ووردت بعض التقارير القياسية من الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية التي دلت على وجود نشاط إشعاعي في ثلاث طائرات من طراز انتنوف 26 اثنتان منها تتبعان لشركة ساسكو، والأخرى تابعة لشركة أفيا ترانس، وجاءت تلك النتائج بناءً على قياسات قام بها الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية على عدد 18 طائرة، وفق طيران بلدنا.

من هذا المنطلق يُعتبر النشاط الإشعاعي ذو خطورة عالية على صحة الإنسان وقد يُسبب أمراض عديدة أبرزها السرطان، وبالتالي وحفاظاً على موظفي شركة بدر مما تمثله هذه المصادر من خطورة نود من كريم سيادتكم بالمساعدة في إتخاذ الإجراءات اللازمة.

الخرطوم: (كوش نيوز)