شاهد بالفيديو.. “رشدي الجلابي” يفتح النار على صديقه الفنان “أحمد الشبح” على نحو مفاجىء ويوصمه بالافتراء





فتح المؤثر الاجتماعي “رشدي الجلابي” النار على صديقه الفنان الشاب “أحمد الشبح” على نحو مفاجىء ووصمه بالافتراء، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وقال “الجلابي” في مقطع فيديو مختصر موجهاً رسالة إلى الفنان الشبح: احمد الشبح تفتري علينا وتقول رشدي دا ما يسكنوه، انت قايلني أنا فاضي ليك. ملمحاً إلى استضافته وسط أهل كرم من الشكرية.



وكان الشبح قد احتوى الجلابي واستضافه معه في بداية ظهوره بالعاصمة الخرطوم، وظهر معه في عدة مقاطع فيديو إبان لمعان نجم الجلابي، الأمر الذي دعا بعض رواد التواصل الاجتماعي، أن يعلقوا على المقطع بأن صلاحية الجلابي قد انتهت بعد ان اكتسب منه الشبح شهرة، فيما وصم آخرون الجلابي بناكر الجميل للرجل الذي استضافه وقدمه بمنصات التواصل على نحو لائق.

الخرطوم: (كوش نيوز)