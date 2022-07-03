مدير الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ينعي المخرج الفاتح البدوي





ينعي مدير الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الاستاذ ابراهيم البزعي والعاملون بمختلف التخصصات الهندسية والبرامجية والفنية والادارية، الاستاذ المخرج الفاتح أحمد البدوي ويخص بالنعي قبيلة الكتاب والمخرجين بالدراما والبرامج العامة الذين ينعون في شخصه التفرد والثقافة وتنوع التجارب مابين الإعداد والكتابة والاخراج والقدرات الادارية والعلاقات الانسانية مابين الزملاء ومشاركتهم في السراء والضراء.

والفنان الفاتح منذ عمله في التلفزيون كان منتجا ومخرجا لكثير من الاعمال المميزة وهو من الجيل الذي ابتكر فكرة كل سبت يوما مفتوحا خاصا لإحدى الولايات فكانت تتبارى الفرق بالخروج بكاميرا تلفزيون السودان وجعل اليوم كله لواحدة من الولايات بجانب زملائه صالح مطر واسماعيل عيساوي والجيل الذي يليهم الزملاء شكرالله ومجدى مكي وكردش ليكونوا سندا للتعلم في كيفية ادارة الايام المفتوحة من الولايات .

والفاتح البدوي اسم في حياتنا وله إسهامات واضحة للعيان وكان يتميز بالحكمة والصبر وعدم التعجل في الانتاج للتدقيق البصري وقد شكل مع الاستاذ الرقم الدكتور والاعلامي الشامل عمر الجزلي ويسن ابراهيم ومعز شمعون وكمال منزول ثنائية في برنامجه الشهير اسماء في حياتنا وقدم حلقات متفردة ومميزة اثرت مكتبة التلفزيون بمجهود كبير.

والبدوي يعتبر من الجيل الثاني بعد بدرالدين حسني ومنير محجوب وسيد محمود وتشرب منه الجيل الثالث والرابع كثير من الخبرات في ادارة المشروع الاخراجي ومحاولة تقديم محتوي بصري قيم للمشاهد.

وباسم كل معارفه واصدقائه وتلاميذه واهله ومحبي برامجه وماقدمه في عالم الدراما ومن عاصروه من الاجيال المختلفة نتمنى من الله أن يتقبله في عليبن وان يشمله بالرحمة في هذه الايام المباركة وان يصبر اهله ويطرح البركة في ذريته اللهم آمين .

الخرطوم 2-7-2022 (سونا)